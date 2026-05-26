浙江世寶(01057)控股股東世寶控股上周五減持913萬A股，佔1.1%股權

浙江世寶(01057)(深:002703)公布，於近日收到控股股東世寶控股告知，世寶控股於上周五(22日）合計減持約912.8萬股A股，佔總股本的1.11%。



該集團指，世寶控股及一致行動人合計持有的A股佔總股本由36.11%降至35%，其中世寶控股持31.79%股權，張世權持3.21%股權。至於世寶控股的股份減持計劃尚未實施完成。

《經濟通通訊社26日專訊》