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AH股新聞

26/05/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)3443.22
兆易創新(603986)2692.95
長電科技(600584)2592.21
寒武紀(688256)2280.86
中微公司(688012)2102.33
生益科技(600183)1514.17
紫金礦業(601899)1457.53
海光信息(688041)1202.16
工業富聯(601138)1182.20
拓荊科技(688072)1176.67
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4449.07
新易盛(300502)4322.08
中際旭創(300308)3981.62
三環集團(300408)3344.77
北方華創(002371)2798.43
天孚通信(300394)2752.54
立訊精密(002475)2428.99
東山精密(002384)2371.99
陽光電源(300274)2181.48
光迅科技(002281)2041.97

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

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