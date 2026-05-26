《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|3443.22
|兆易創新
|(603986)
|2692.95
|長電科技
|(600584)
|2592.21
|寒武紀
|(688256)
|2280.86
|中微公司
|(688012)
|2102.33
|生益科技
|(600183)
|1514.17
|紫金礦業
|(601899)
|1457.53
|海光信息
|(688041)
|1202.16
|工業富聯
|(601138)
|1182.20
|拓荊科技
|(688072)
|1176.67
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4449.07
|新易盛
|(300502)
|4322.08
|中際旭創
|(300308)
|3981.62
|三環集團
|(300408)
|3344.77
|北方華創
|(002371)
|2798.43
|天孚通信
|(300394)
|2752.54
|立訊精密
|(002475)
|2428.99
|東山精密
|(002384)
|2371.99
|陽光電源
|(300274)
|2181.48
|光迅科技
|(002281)
|2041.97
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》
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