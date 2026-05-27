《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|3781.52
|寒武紀
|(688256)
|3062.15
|兆易創新
|(603986)
|2877.78
|瀾起科技
|(688008)
|2408.04
|工業富聯
|(601138)
|2389.11
|海光信息
|(688041)
|1945.79
|中微公司
|(688012)
|1738.74
|生益電子
|(688183)
|1732.48
|中國鋁業
|(601600)
|1527.40
|長電科技
|(600584)
|1522.49
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8707.57
|中際旭創
|(300308)
|6297.52
|天孚通信
|(300394)
|4453.89
|京東方A
|(000725)
|4243.03
|新易盛
|(300502)
|4241.35
|陽光電源
|(300274)
|3913.38
|東山精密
|(002384)
|2679.42
|立訊精密
|(002475)
|2589.09
|北京君正
|(300223)
|2549.48
|三環集團
|(300408)
|2512.99
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
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