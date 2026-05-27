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AH股新聞

27/05/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)3781.52
寒武紀(688256)3062.15
兆易創新(603986)2877.78
瀾起科技(688008)2408.04
工業富聯(601138)2389.11
海光信息(688041)1945.79
中微公司(688012)1738.74
生益電子(688183)1732.48
中國鋁業(601600)1527.40
長電科技(600584)1522.49
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)8707.57
中際旭創(300308)6297.52
天孚通信(300394)4453.89
京東方A(000725)4243.03
新易盛(300502)4241.35
陽光電源(300274)3913.38
東山精密(002384)2679.42
立訊精密(002475)2589.09
北京君正(300223)2549.48
三環集團(300408)2512.99

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》

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