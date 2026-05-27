花旗：首選買入騰訊友邦，更看好A股而非H股，料下半年滬深300指數表現優於恒指

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花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，該行更看好A股而非H股，因為科技股權重較高，該行看好2026年下半年的科技板塊，強勁的資本支出將推動盈利大幅增長，成為其增長的主要動力，並指更傾向科技股佔比更高的指數。滬深300指數的科技股佔比為15.7%，遠高於恒生指數的3.7%。



因此，該行預期滬深300指數在2026年下半年的表現將優於恒生指數。然而，鑑於許多A股科技股和高增長相關公司正積極申請轉投H股，未來12個月內兩者的差距可能會縮小。



對於中證監整治境外券商非法跨境經營，他指出，內地官方近期打擊三間證券行的舉措並非突發事件。過去五年來，內地政策一直都有相關規定，目前只是正式執行，政策原則一直沒變，對該行看好券商板塊的看法沒有影響。



*首選買入騰訊、友邦、ASMPT*



在首選買入H股名單中，包括騰訊(00700)、友邦保險(01299)、恒瑞醫藥(01276)、五礦資源(01208)、攜程集團(09961)、中金公司(03908)、瀾起科技(06809)、ASMPT(00522)。



他指出，該行將兩家硬體公司替換為兩家半導體公司，分別是瀾起科技和ASMPT，因為半導體是該行最看好的科技次產業；該行將紫金礦業(02899)替換為五礦資源，預期後者在表現優於紫金礦業之後，股價上漲空間更大。



*首選沽售華潤電力及澳博控股*



在首選沽售H股名單中，包括華能國際電力股份(00902)、華潤電力(00836)、徽商銀行(03698)、比亞迪電子(00285)、澳博控股(00880)、泉峰控股(02285)、華潤醫療(01515)。







《經濟通通訊社27日專訊》