  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

27/05/2026 13:16

花旗：首選買入騰訊友邦，更看好A股而非H股，料下半年滬深300指數表現優於恒指

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 花旗將騰訊、友邦、ASMPT列首選買入H股
▷ 花旗因科技股佔比高更看好A股，滬深300科技股佔15.7%
▷ 花旗將華潤電力、澳博控股列首選沽售H股

　　花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，該行更看好A股而非H股，因為科技股權重較高，該行看好2026年下半年的科技板塊，強勁的資本支出將推動盈利大幅增長，成為其增長的主要動力，並指更傾向科技股佔比更高的指數。滬深300指數的科技股佔比為15.7%，遠高於恒生指數的3.7%。

　　因此，該行預期滬深300指數在2026年下半年的表現將優於恒生指數。然而，鑑於許多A股科技股和高增長相關公司正積極申請轉投H股，未來12個月內兩者的差距可能會縮小。

　　對於中證監整治境外券商非法跨境經營，他指出，內地官方近期打擊三間證券行的舉措並非突發事件。過去五年來，內地政策一直都有相關規定，目前只是正式執行，政策原則一直沒變，對該行看好券商板塊的看法沒有影響。

*首選買入騰訊、友邦、ASMPT*

　　在首選買入H股名單中，包括騰訊(00700)、友邦保險(01299)、恒瑞醫藥(01276)、五礦資源(01208)、攜程集團(09961)、中金公司(03908)、瀾起科技(06809)、ASMPT(00522)。

　　他指出，該行將兩家硬體公司替換為兩家半導體公司，分別是瀾起科技和ASMPT，因為半導體是該行最看好的科技次產業；該行將紫金礦業(02899)替換為五礦資源，預期後者在表現優於紫金礦業之後，股價上漲空間更大。

*首選沽售華潤電力及澳博控股*

　　在首選沽售H股名單中，包括華能國際電力股份(00902)、華潤電力(00836)、徽商銀行(03698)、比亞迪電子(00285)、澳博控股(00880)、泉峰控股(02285)、華潤醫療(01515)。


 
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

26/05/2026 18:41

中東戰火

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

26/05/2026 12:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區