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27/05/2026 11:56

花旗：下調今年底恒指目標至29600點，升保險板塊評級至「增持」

　　花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，該行將今年底恒生指數目標由早前的30000點下調至29600點，2027年上半年底目標為30500點，並指由於2027年恒生指數每股盈利增長預期下調0.4個百分點至11.9%，該行將2026年底的指數目標下調了1.3%。

　　他指出，該行將保險板塊的評級從「中性」上調至「增持」，預期股票市場將帶來更多投資收益，且銀行存款流入保險產品也將帶來上漲空間。該行維持科技板塊的「增持」評級，並將其MSCI中國板塊權重上調1.5%至12%，預期半導體和通訊設備等子板塊的盈利將強勁增長，因為它們是資本支出的受益者。

　　他提及，該行維持對基礎材料板塊的「增持」評級；鑑於網路板塊的盈利增長放緩，該行將該板塊的權重下調5.3%至36.5%，但該行仍維持對其的「增持」評級，主要原因是其估值較低。

　　對於金融板塊，該行將其權重提高1.6%至12.1%，主要是因為該行對券商的前景更為樂觀，考慮到香港強勁的IPO儲備以及預計主要股票市場將持續保持高成交量。

　　他又提及，該行將今年底滬深300指數目標由早前的5100點上調至5600點，預期2027年上半年底滬深300指數目標為5700點。
《經濟通通訊社27日專訊》

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