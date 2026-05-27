花旗：下調今年底恒指目標至29600點，升保險板塊評級至「增持」

花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，該行將今年底恒生指數目標由早前的30000點下調至29600點，2027年上半年底目標為30500點，並指由於2027年恒生指數每股盈利增長預期下調0.4個百分點至11.9%，該行將2026年底的指數目標下調了1.3%。



他指出，該行將保險板塊的評級從「中性」上調至「增持」，預期股票市場將帶來更多投資收益，且銀行存款流入保險產品也將帶來上漲空間。該行維持科技板塊的「增持」評級，並將其MSCI中國板塊權重上調1.5%至12%，預期半導體和通訊設備等子板塊的盈利將強勁增長，因為它們是資本支出的受益者。



他提及，該行維持對基礎材料板塊的「增持」評級；鑑於網路板塊的盈利增長放緩，該行將該板塊的權重下調5.3%至36.5%，但該行仍維持對其的「增持」評級，主要原因是其估值較低。



對於金融板塊，該行將其權重提高1.6%至12.1%，主要是因為該行對券商的前景更為樂觀，考慮到香港強勁的IPO儲備以及預計主要股票市場將持續保持高成交量。



他又提及，該行將今年底滬深300指數目標由早前的5100點上調至5600點，預期2027年上半年底滬深300指數目標為5700點。

《經濟通通訊社27日專訊》