諾誠健華(09969)：奧布替尼在澳大利亞獲批用於治療復發或難治性套細胞淋巴瘤

諾誠健華(09969)(滬:688428)公布，奧布替尼已獲澳大利亞藥品管理局(TGA)批准，用於治療復發或難治性套細胞淋巴瘤(r/r MCL)成年患者。MCL屬於B細胞非霍奇金淋巴瘤(NHL)的特殊亞型，是一種侵襲性強、目前臨床難以根治且發病率不斷上升的疾病。患者確診時多已進展至晚期，臨床治療方案有限且整體預後不佳。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/05/2026 17:12
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