《神州頭條》財經報章頭版摘要：國資委促嚴防嚴打財務造假

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國務院國資委：嚴防嚴打財務造假行為

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國務院國資委黨委日前召開擴大會議暨黨委理論學習中心組集體學習。會議強調，國資央企要持續健全規範開展統計工作的制度機制，進一步壓緊壓實防治統計造假責任，對統計造假行為嚴肅追責問責；牢牢守住統計數據質量生命線，切實防範和整治財務會計信息虛假問題，嚴防嚴打財務造假行為。



織密「六張網」萬億級投資築牢發展底盤

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從國家發展改革委獲悉，包括水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網在內的「六張網」相關規劃和實施方案將抓緊出台，以明確各領域投資重點以及時間和進度安排。多位專家認為，加快推進「六張網」規劃建設，不僅可以在當前有效擴投資、穩增長，也將更好支撐新質生產力發展，並帶動相關產業投資。



全國31省份「十五五」規劃綱要全部發布

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近日，河南省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要對外發布。至此，全國31個省份的「十五五」規劃綱要全部發布。各省份的「十五五」規劃綱要明確推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，其中絕大多數省份公布了「十五五」期間地區生產總值年均增長目標。





《上海證券報》



習近平總書記關切事．關鍵小事：街巷裏的溫暖「家」事

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住房問題既是民生問題也是發展問題。習近平總書記多次強調，「老舊小區改造直接關係人民群眾獲得感、幸福感、安全感，是提升人民生活品質的重要工作」「老城區改造要回應不同願望和要求，工作量很大，有關部門要把工作做深做細」。從「憂居」到「優居」，一個個「小家」的改變，將「居者有其屋」的民生願景化作溫暖現實，彰顯出「民生為大」的理念。



境外機構非法跨境展業被「叫停」 持牌券商迎業務增長新機遇

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中國證監會等八部門日前聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。受訪人士表示，方案終結了無牌跨境互聯網券商野蠻生長的模式，向全行業傳遞出明確信號：機構經營必須以保護投資者為前提。非法跨境平台退出後，擁有合規跨境業務資質的證券公司將迎來業務增長新機遇，並加快國際業務布局。



商務部四方面支持外資企業投資中國深耕中國

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近期多國元首相繼訪華，不少外企高管表示看好中國市場發展前景。「多家外國商會的最新調查顯示，眾多跨國公司都計劃增加在華投資。」商務部副部長鄢東5月26日在國新辦新聞發布會上介紹，「十五五」期間，商務部將繼續堅定不移推進高水平對外開放，積極塑造吸引外資新優勢，支持外資企業投資中國、深耕中國。





《證券時報》



支持深交所建設世界一流交易所 深化創業板改革

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5月26日，備受關注的《深圳市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》正式出爐。《規劃綱要》明確提出到2030年深圳地區生產總值（GDP）規模超過5萬億元、年均增速力爭保持在5%以上的核心目標，標誌著深圳在「十四五」時期順利跨越3萬億元大關的基礎上，向5萬億級全球城市第一梯隊發起有力衝刺。



行刑聯合重拳打擊財務造假 加速構建懲防新格局

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監管部門持續對財務造假等重大違法行為從嚴、從重、從快處罰。近期，多家A股上市公司因涉嫌財務造假遭證監會立案和處罰，部分企業直接鎖定退市。公安部明確表態，從嚴懲治涉嫌財務造假類犯罪的上市公司控股股東、實際控制人等，對參與和配合造假的中介機構及第三方「一案雙查」，全面淨化行業生態，維護廣大投資者合法權益。



第七屆跨國公司領導人青島峰會6月15日至17日舉行

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由商務部和山東省人民政府共同主辦的第七屆跨國公司領導人青島峰會將於6月15日至17日在青島舉行。本屆峰會的主題是「攜手『十五五』向新向未來」。

《經濟通通訊社27日專訊》