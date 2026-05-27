《鍾之日記》恒指高開低走，新消費股失色

5月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



亞太區股市今早普遍隨美股造好，惟A股向低走，港股則高開後由頭跌到尾。恒生指數一度跌超300點，全日收報25328.23點，跌271.22點或1.06%，創近兩個月收市新低；主板成交额減至約3208億元，連續兩個交易日逾三千億元。



*滬指收跌1.25%失守四千一，煤炭、白酒股逆勢拉升*



A股市場今日震盪調整，滬綜指收跌1.25%，失守四千一關，深成指跌0.88%，創業板指升0.07%。滬深兩市全日成交3.24萬億元人民幣，連續三個交易日突破3萬億元人民幣，但較上個交易日縮量0.2%。



從板塊來看，今日有色、黃金概念明顯回調，國際現貨黃金價格近期連日下挫，市場觀望氣氛濃厚。在美元指數走強、美國公債殖利率上升的背景下，黃金的吸引力有所降低。另外，宇樹科技IPO上會在即，帶動整條供應鏈價值重估，PEEK材料、AI模型概念今日跌幅居前。



白酒股則逆勢集體拉升，水井坊(滬:600779)漲停，舍得酒業(滬:600702)觸及漲停。煤炭板塊亦走強，受國內安監收緊及印尼出口管控影響，供給端持續收緊，加上夏季用電高峰臨近，終端補庫預期升溫，帶動煤價中樞穩步上移。



*名創優品盈利下跌，消費股普遍低迷*



名創優品(09896)昨日收市後公布首季業績，截至今年3月底，公司首季純利按年升2倍至12.5億元人民幣，收入升28.5%至56.9億元人民幣，惟經調整淨利潤跌5.9%至5.5億元人民幣；毛利率亦跌0.9個百分點至43.3%，原因包括品牌中毛利率較高的海外業務的收入佔比有所下降。



集團創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，季度的出色表現充分驗證正穩步向好的發展態勢。他認為，集團目前的估值尚未反映真正的內在潛力，並計劃視乎市況進行股份回購。惟名創優品今日股價承壓，盤中最多曾挫超7%，失守24元，見2024年9月以來新低。最終收跌6.16%，報24.36元。



高盛發表研報指，名創優品公布的首季業績與先前發布的盈利預告一致，並超出先前的指引和該行預測。然而，其美國預託證券(ADR)價格出現負面反應，因市場仍然擔憂成本上漲風險，尤其是在海外市場。該行維持對名創優品的「買入」評級，港股目標價由42元降至41.2元。



富瑞則表示看好名創優品「樂園系」大店體系，稱該模式獲得加盟商積極反饋，其大店佔中國門店數量的12%，但貢獻30%的商品交易總額。該行維持名創優品「買入」評級，目標價由44.86元調整至44元。



其他新消費股今日亦表現低迷，蜜雪集團(02097)跌1.38%，報257元，盤中最低價見250元，創上市以來新低；老鋪黃金(06181)跌2.05%，報501元，毛戈平(01318)跌3.19%，報57.65元，傳統消費股華潤啤酒(00291)跌4.15%，報24.02元。



*小米首季淨利潤跌四成，績後股價創一年半低*



小米(01810)績後股價走勢反覆，最高曾見30.68元，升3.1%，之後升幅不保，收盤倒跌4.57%，報28.4元，創一年半新低。自去年6月創下61.45元新高後，小米股價就在內存漲價、研發燒錢、車市降溫等多重煎熬下腰斬。



小米集團昨日公布2026年一季報，當期實現營收991.42億元人民幣，同比下降10.9%；當期剔除一次性損益後的經調整淨利潤為60.72億元人民幣，同比回落43.1%。報告指出，受全球消費電子終端需求疲軟、行業存量競爭白熱化、上游核心元器件價格上行等多重外部因素疊加影響，公司整體營收與盈利水平出現階段性回調。



小米集團同時宣布，正式啟動總規模達200億元的股份回購計劃，向市場傳遞管理層對公司長期價值的高度認可。



另外，小米將MiMo-V2.5模型API價格永久下調至全球低價，高盛認為這展現了其擴大MiMo推理詞元使用量及維持全球LLM領先地位的決心。高盛發表研究報告指出，小米首季業績大致符合預期。高盛維持小米「買入」評級，將12個月目標價由41元下調至40元。考慮到新SU7型號及YU7新標準版推出後電動車毛利率較低，以及AI投資增加，該行下調2026至2028年經調整每股盈利預測6%、3%及2%。



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