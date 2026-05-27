《神州金融》內地現「特種兵」投資者，專炒理財產品「爆金幣」行情

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據《中國證券報》報道，一批自稱理財「特種兵」的投資者專挑新發、小規模理財產品，試圖捕捉「爆金幣」行情，博取短期較高收益率後迅速離場。社交平台上還湧現一批博主，他們像分析股票一樣分析理財產品的買賣時機，教人「炒理財」。業內人士提醒，投資者頻繁交易徒增成本，盲目追高風險不小。



報道舉例指，所謂「爆金幣」，指的是R1、R2級理財產品一般情況下每萬元人民幣日收益為1-2元人民幣，若某一天能高於這個水平，便被稱為「爆金幣」。浦銀理財「浦享增益之六個月最短持有期24號(工行專享)」是一款成立於3月12日的R2級「固收+」理財產品。有博主分析道，「最近，這隻產品一直在『爆金幣』，不過其鎖定期較長」。不少投資者在評論區曬出理財產品持倉，詢問操作建議。這些投資者就屬於典型的「炒理財」群體，他們尋找那些買入後幾天內就能「爆金幣」的產品，拿到短期收益後迅速離場。



*業內人士：頻繁操作增交易成本，易出現追漲殺跌*



至於理財產品單日收益率突然飆升原因，報道指主要源於三種情況，包括底層資產集中兌付或賣出、大額贖回帶來的被動增收、機構主動衝業績。某股份行理財公司人士提醒投資者，頻繁操作不僅增加交易成本，也容易出現追漲殺跌，最終得不償失。遇到「爆金幣」產品，投資者應當查閱產品公告、拉長周期考察業績、與同類產品橫向對比，並弄清底層資產構成。「『爆金幣』不一定是坑，但絕不應成為入手的唯一理由」。



報道並指出，儘管當前部分新發產品仍具有高收益率優勢，但隨著監管尺度收緊，新發產品「爆金幣」的現象將越來越少。以第三種「衝業績」情形為例，投資者若跟風買入，極易在產品規模擴張階段成為「接盤俠」。

《經濟通通訊社27日專訊》