《中國要聞》最高法：研究制定涉AI案件和數據產權司法保護規範性文件

國務院新聞辦公室今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹「推進全面依法治國」有關情況。最高人民法院審判委員會副部級專職委員、二級大法官劉貴祥在會上表示，針對數字經濟新業態，將研究制定涉人工智能案件和數據產權司法保護的規範性文件。同時，完善數據權屬、數據交易、AI生成等方面的裁判規則，促進數字技術與實體經濟深度融合，助力完善數據要素基礎制度體系，促進開放共享安全的一體化數據市場建設。



*盡快制定涉內幕交易、操縱市場的民事賠償司法解釋*



劉貴祥並指，將深入研究虛擬貨幣、跨境金融等新型案件裁判規則，盡快制定涉內幕交易、操縱市場的民事賠償司法解釋，保障資本市場穩健運行，切實維護中小投資者合法權益。



他又強調，人民法院將堅持「兩個毫不動搖」，貫徹落實民營經濟促進法，依法平等保護各類市場主體合法權益。著力解決利用刑事、行政手段干預經濟糾紛，特別是趨利性和違規異地司法等問題，健全常態化防範糾正冤錯案件機制。



加快出台公司法司法解釋，推動中國特色現代企業制度建設，注重運用公司法律制度，依法平衡公司股東、債權人等各方面的利益關係。在執行中精準實施信用懲戒，完善信用修復機制，樹立誠信導向。鞏固拓展中國涉外審判公正高效優勢，著力打造知識產權、國際商事爭端解決優選地。

《經濟通通訊社27日專訊》