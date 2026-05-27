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AH股新聞

27/05/2026 17:13

《Ａ場新股》長鑫科技IPO過會，將成科創板第二大規模IPO

　　內地最大DRAM廠商之一長鑫科技今日接受上市委審議。上交所最新文件顯示，長鑫科技科創板IPO獲上市委會議通過。

　　根據招股書，長鑫科技此次計劃募資295億元（人民幣．下同）　，資金將主要投向存儲器晶圓製造量產線技術升級改造、DRAM技術升級以及前瞻技術研發等項目。若順利上市，有望成為科創板史上規模第二大的IPO，僅次於中芯國際2020年上市的532億元募資。

　　長鑫科技本輪IPO最大的關注點來自業績爆發。公司預計，2026年上半年實現營業收入1100億元至1200億元，同比增長超過6倍；歸母淨利潤預計達到500億元至570億元，同比增長超過20倍。僅今年一季度，公司營收已達到508億元，淨利潤247.62億元。

　　不過，長鑫科技也在文件中提示風險稱，若未來AI對DRAM需求低於預期，同時全球新增產能集中釋放，行業供需關係可能重新變化，進而影響公司業績表現。

　　Omdia數據顯示，按產能、出貨量和銷售額統計，長鑫科技目前已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。公司已完成從第一代到第四代工藝平台量產，並覆蓋DDR4、DDR5、LPDDR5/5X等產品。
《經濟通通訊社27日專訊》

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