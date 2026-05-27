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27/05/2026 15:24

《Ｂ股行情》上證B股指數平收，深證B收跌1.1%

　　上證B股指數收升不足0.1%，報280.27點。深證B股指數收跌1.1%，報1116.22點。
《經濟通通訊社27日專訊》

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