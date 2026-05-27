《Ａ股行情》滬綜指半日收跌1.11%失守4100點，創業板指衝高回落

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▷ 創業板指盤中升超2%後回落至0.7%，成交額縮量4.1%
▷ 1-4月規模以上工業企業利潤總額24358.4億元，同比增18.2%
滬深股市三大指數漲跌互現，滬綜指今日低開低走，半日跌1.11%，報4099.23點，失守4100點關；深成指也跌0.42%，盤中一度升1%；創業板指亦曾拉升超2%，後回落至0.7%。兩市半日成交額20696元（人民幣．下同），較上個交易日縮量898億元或4.1%。
內地1-4月規模以上工業企業實現利潤總額24358.4億元，同比增長18.2%。4月單月，規模以上工業企業利潤同比增長24.7%，增幅較3月擴大8.9個百分點，並創2023年11月以來近兩年半新高。惟主要行業中，汽車製造業利潤下降16.8%。
盤面上，短劇概念表現活躍，歡瑞世紀(深:000892)、掌閱科技(滬:603533)漲停；煤炭、電力板塊走強，華電能源(滬:600726)三連漲停。國家能源局25日發布的全國電力統計數據顯示，截至4月底，全國累計發電裝機容量39.9億千瓦，同比增長14.2%。山西沁源煤礦爆炸造成嚴重傷亡，省內多地隨即開展煤礦安全大檢查，至少109座煉焦煤礦山停產，焦煤期貨價格昨日曾漲至18個月新高，現貨價格也單日漲100元/噸。
下跌方面，有色、石油板塊領跌。受美軍空襲伊朗南部影響，布倫特原油期貨較周一收盤上漲超4%，重回100美元/桶上方。伊朗周二宣布，將對違反停火協議的行為實施報復。此外，機器人概念震盪調整，上緯新材(滬:688585)跌幅超11%。
《經濟通通訊社27日專訊》
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