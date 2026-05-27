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27/05/2026 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後跌1.01%，深成指跌0.44%

　　A股市場午後續跌，滬綜指跌1.01%，報4103.51點，滬深300指數跌0.55%，深成指跌0.44%，創業板指升0.55%。上海B股跌0.38%，深圳B股跌1.5%。有色、石油領跌，電力板塊漲幅居前。
《經濟通通訊社27日專訊》

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