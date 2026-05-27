《Ａ股行情》滬綜指收跌1.25%失守四千一，煤炭、白酒股逆勢拉升

A股市場今日震盪調整，滬綜指收跌1.25%，失守四千一關，深成指跌0.88%，創業板指升0.07%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），連續三個交易日突破3萬億元，較上個交易日縮量52億元或0.2%。



從板塊來看，今日有色、黃金概念明顯回調，國際現貨黃金價格近期連日下挫，市場觀望氣氛濃厚。在美元指數走強、美國公債殖利率上升的背景下，黃金的吸引力有所降低。另外，宇樹科技IPO上會在即，帶動整條供應鏈價值重估，PEEK材料、AI模型概念今日跌幅居前。



白酒股則逆勢集體拉升，水井坊(滬:600779)漲停，舍得酒業(滬:600702)觸及漲停。煤炭板塊亦走強，受國內安監收緊及印尼出口管控影響，供給端持續收緊，加上夏季用電高峰臨近，終端補庫預期升溫，帶動煤價中樞穩步上移。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4908.17 -0.80 上證指數 4093.73 -1.25 14734.49 深證成指 15736.50 -0.88 17651.13 創業板指 4045.77 +0.07 科創50 1815.45 -2.80 B股指數 280.27 +0.00 2.14 深證B指 1116.22 -1.11 1.32

《經濟通通訊社27日專訊》