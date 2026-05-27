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AH股新聞

27/05/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌1.25%失守四千一，煤炭、白酒股逆勢拉升

　　A股市場今日震盪調整，滬綜指收跌1.25%，失守四千一關，深成指跌0.88%，創業板指升0.07%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），連續三個交易日突破3萬億元，較上個交易日縮量52億元或0.2%。

　　從板塊來看，今日有色、黃金概念明顯回調，國際現貨黃金價格近期連日下挫，市場觀望氣氛濃厚。在美元指數走強、美國公債殖利率上升的背景下，黃金的吸引力有所降低。另外，宇樹科技IPO上會在即，帶動整條供應鏈價值重估，PEEK材料、AI模型概念今日跌幅居前。

　　白酒股則逆勢集體拉升，水井坊(滬:600779)漲停，舍得酒業(滬:600702)觸及漲停。煤炭板塊亦走強，受國內安監收緊及印尼出口管控影響，供給端持續收緊，加上夏季用電高峰臨近，終端補庫預期升溫，帶動煤價中樞穩步上移。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004908.17-0.80　
上證指數4093.73-1.2514734.49
深證成指15736.50-0.8817651.13
創業板指4045.77+0.07　
科創501815.45-2.80　
B股指數280.27+0.002.14
深證B指1116.22-1.111.32

《經濟通通訊社27日專訊》

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