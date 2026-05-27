《中國要聞》王毅主持安理會會議：要重振聯合國憲章和安理會權威

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中國外交部長王毅當地時間26日在紐約聯合國總部主持聯合國安理會高級別會議時表示，要重振聯合國憲章，彰顯更強引領力，國際社會應回歸憲章初心，弘揚憲章精神，履行憲章義務。堅持主權平等，反對干涉內政。堅持和平解決爭端，反對使用武力。



中國外交部官網27日凌晨發布相關文章顯示，王毅還強調，要重振安理會權威，展現更強行動力。世界越是動盪，安理會越要展現領導力，有效管控衝突及其外溢效應。國際社會也應自覺維護安理會權威，任何繞開安理會授權的單邊軍事行動都不可接受，任何超出安理會決議範疇的單邊制裁都不具合法性。「眼下的挑戰，考驗國際社會守護和平的信念，秉持公道的決心，革故鼎新的勇氣。我們要團結起來，行動起來，維護聯合國，激活聯合國，壯大聯合國」。



*反對經貿問題泛安全化、科技封鎖和脫勾斷鏈*



王毅並指，應重振國際發展合作，匯聚更強動員力。要旗幟鮮明反對保護主義和單邊行徑，反對經貿問題泛安全化，反對科技封鎖和脫勾斷鏈。要推動國際貨幣基金組織、世界銀行等金融機構切實提升發展中國家的代表性和發言權。此外，要築牢發展支柱，做強發展系統，在減貧等重點領域為南方國家提供更多資金、技術和智力支持，推動發達國家切實履行發展籌資承諾。



王毅同時強調，要重振全球治理平台，塑造更強執行力。中方支持聯合國在政治解決熱點問題上發揮更大作用，探討建立聯合國、區域組織、利益攸關方、專業機構共同參與的綜合斡旋模式。中方呼籲及時構建人工智能制度護欄，就外空、極地、網絡等領域治理制定綜合性解決方案。



*冀美伊衝突相關各堅持尋求停火，繼續相向而行*



王毅在會後見記者時表示，希望美伊衝突相關各方能堅持尋求停火，繼續相向而行，以便中東地區盡早恢復和平。他指出，冰凍三尺非一日之寒，長期存在的問題不能一夜之間解決，但談判的每一步進展都為和平帶來更多希望，衝突早一日結束就意味更少平民傷亡。

《經濟通通訊社27日專訊》