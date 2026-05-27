《中國要聞》最高檢掛牌督辦山西沁源煤礦爆炸案，要求嚴懲主要責任人

據新華社報道，最高人民檢察院決定對山西沁源煤礦爆炸重大責任事故案掛牌督辦。最高檢要求山西省檢察機關充分履行檢察職能，協同公安機關及有關部門，依法查明事故原因、案件事實，對於事故主要責任人員，依法從嚴懲處。



爆炸在上周五(22日)晚7時許發生，據23日晚間當地政府舉行的記者會通報，已造成82人死亡、2人失聯，128人受傷，企業實際控制人、負責人已被依法採取控制措施。



據了解，爆炸位置在地面以下300米，失聯人員可能在當中三條巷道，每條巷道長約1000米。央視指出，出事煤礦提供給救援人員的圖紙與實際不符，救援人員只能逐個巷道搜救，而原本煤礦礦工進入礦井時都要登記，並攜帶隨身定位卡，但部分井下工人沒有帶這張卡。



出事煤礦屬於山西通洲煤焦集團股份有限公司旗下山西通洲集團留神峪煤業有限公司，近5年被監管處罰至少5次，涉及架空乘人裝置急停保護失效等安全問題。2024年4月，國家礦山安全監察局公布的全國災害嚴重生產煤礦名單中，山西通洲集團留神峪煤業有限公司名列「全國高瓦斯、煤與瓦斯突出等災害嚴重的生產煤礦」。

《經濟通通訊社27日專訊》