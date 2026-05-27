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27/05/2026 10:52

【數據解讀】統計局：工業企業利潤增長加快，惟供強需弱矛盾仍較突出

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-4月規模以上工業企業利潤總額24358.4億元，同比增18.2%
▷ 4月單月利潤同比增24.7%，增幅較3月擴大8.9個百分點
▷ 電子/高技術/原材料製造業利潤分別增107.7%、44.8%、88.1%

　　國家統計局公布，1-4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額24358.4億元（人民幣．下同），同比增長18.2%。4月單月，規模以上工業企業利潤同比增長24.7%，增幅較3月擴大8.9個百分點，並創2023年11月以來近兩年半新高。

　　國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，1-4月，工業生產較快增長，工業品價格回升，帶動工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業等新動能行業引領作用明顯，工業企業效益持續改善。但也要看到，外部形勢複雜多變，國內供強需弱矛盾仍較突出，部分企業生產經營困難。下階段，要強化宏觀政策調節，持續擴大內需、優化供給，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，推動工業經濟持續健康發展。

*電子專用材料製造、光纖製造行業利潤分別增逾6倍、3倍*

　　1-4月，規模以上裝備製造業利潤同比增長15.4%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長5.4個百分點。從行業看，電子行業受需求增加、價格持續回升等因素帶動，行業利潤增長107.7%，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達43.8%，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。

　　1-4月，規模以上高技術製造業利潤同比增長44.8%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長7.8個百分點，引領作用持續凸顯。從行業看，半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料製造、光纖製造、光電子器件製造行業利潤分別增長601.7%、347.6%、51.0%；工業生產自動化智能化相關行業利潤增長較快，工業控制計算機及系統製造、試驗機製造、工業自動控制系統裝置製造行業利潤分別增長128.6%、58.8%、17.3%。

*AI等快速發展帶動有色行業利潤增長117.8%*

　　1-4月，規模以上原材料製造業利潤同比增長88.1%，較1-3月份加快10.2個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長10.3個百分點。從行業看，國際原油價格上行帶動相關產業鏈條產品價格上漲，石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額404.2億元，化工行業利潤增長73.4%，較1-3月份加快18.9個百分點；新能源、人工智能、新一代信息技術等新興產業快速發展，帶動鋁、銅、金、鋰等有色金屬需求大幅增長，推動有色行業利潤增長117.8%，加快1.1個百分點。
《經濟通通訊社27日專訊》

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