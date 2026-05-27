【大國博弈】彭博：中國拖延空客飛機交付審批，施壓歐洲放行國產大飛機適航認證

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據《彭博》引述知情人士指，過去數月，中國民用航空局一直拖延辦理空客公司(Airbus)飛機入境並由航空公司投入運營的最終批准手續，以此向歐洲傳遞信號：中國對於歐洲監管機構審批中國國產大飛機適航認證的漫長進程，正逐漸失去耐心。



*空客向中國交付飛機數量較去年同期大減*



報道指出，空客今年第一季度的商用飛機交付量創下2009年以來新低；該公司表示，部分原因是「行政」問題，導致今年前三個月近20架飛機向中國的交付被暫停。空客執行長Guillaume Faury在4月的財報電話會議上表示，交付工作將在6月底前恢復正常，並拒絕就此問題作進一步說明。據第三方機構統計，空客今年僅向中國航企交付了16架飛機，而去年截至5月已交付47架。



報道又指，空客引述此前Faury的說法，稱「行政問題」已經獲得解決。歐盟航空安全局未回覆彭博尋求置評的郵件。中國民航局和中國商飛均未回覆彭博尋求評論的傳真。



中國國資企業中國商飛正試圖讓其C919飛機首次在亞洲以外地區獲得認證。該機型在發動機等方面高度依賴西方，其競爭對手包括空客A320和波音737飛機。



歐盟對認證的決定將由歐盟航空安全局(European Union Aviation Safety Agency, EASA)做出。一般新的飛機型號獲得適航認證通常需要數年，中國商飛則期望大幅縮短這一時間。



如果圍繞中國商飛的緊張局面升級，可能會危及空客在全球第二大航空市場的領先地位。本月早些時候，在美國總統特朗普訪問北京期間，空客的競爭對手波音終於拿到了中國市場久違的訂單。

《經濟通通訊社27日專訊》