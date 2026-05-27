【反內捲】內地針對直播帶貨及外賣等行業啟動「反內捲」抽查，結果將公示於企業信用系統

據《央視新聞》報道，市場監管總局部署各地市場監管部門自5月至12月開展信用賦能整治「內捲式」競爭專項行動。此次專項行動明確，在直播帶貨、外賣行業及重點工業產品生產等「內捲式」競爭高發易發領域開展「雙隨機」專項抽查，並通過國家企業信用信息公示系統公示抽查結果，強化信用約束。深挖細查排查出的問題線索，依法依規分類處置。



同時，綜合運用經營異常名錄、嚴重違法失信名單管理和行政處罰信息公示等信用監管工具，從嚴從快處置一批「內捲式」競爭違法失信案件。對於涉及「內捲式」競爭的違法失信經營主體，從嚴實施信用修復，不得適用「容缺受理」等便利化措施。



健全嚴重違法失信名單管理制度機制，加大對涉及「內捲式」競爭嚴重違法失信經營主體的懲治力度。進一步健全完善長效機制，助力遏制「內捲式」競爭違法失信行為蔓延反彈勢頭，切實強化懲戒效果。



此外，將通過報紙、電視、網站、微信公眾號等宣傳渠道集中曝光「內捲式」競爭違法失信典型案例，形成強大聲勢和有力震懾，實現「查處一案、警示一批、教育一片」的效果，積極營造打擊遏制違法失信行為的良好氛圍。

《經濟通通訊社27日專訊》