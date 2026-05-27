《中國監管》市監總局：立訊精密收購聞泰科技部分業務違反壟斷法，罰款90萬元

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市場監管總局今日公告行政處罰決定書，稱已於5月21日對立訊精密工業股份有限公司收購聞泰科技股份有限公司部分業務違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對立訊精密處以90萬元人民幣罰款。



行政處罰決定書指，2025年2月17日，立訊精密提交說明材料，主動告知立訊精密收購嘉興永瑞電子科技有限公司等三家公司股權的交易涉嫌違法實施經營者集中。經核，上述三家公司是聞泰科技全資子公司，本交易實為立訊精密收購聞泰科技的部分電子產品代工業務（下稱「目標業務」）。市監總局同年9月5日對本案立案調查，11月27日進一步調查評估。



*未在收購目標業務前主動申報，違反《反壟斷法》*



經查，本次交易前，聞泰科技間接持有目標業務100%股權，單獨控制目標業務；本次交易後，立訊精密間接持有目標業務100%股權，單獨控制目標業務，屬於《反壟斷法》第二十五條規定的經營者集中。2024年，立訊精密（含關聯方）全球和中國境內營業額，以及目標業務全球和中國境內營業額，達到《國務院關於經營者集中申報標準的規定》第三條規定的申報標準，屬於應當申報的情形。



根據《反壟斷法》第二十六條規定，「經營者集中達到國務院規定的申報標準的，經營者應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中」。立訊精密負有依法申報經營者集中的法律義務，未依法事先申報實施經營者集中，違反上述規定，構成違法實施經營者集中。



*收購不具排除、限制競爭效果，補鑊申報可從輕處罰*



此外，依據《反壟斷法》第三十三條，評估認為本項集中不具有排除、限制競爭的效果。依據《反壟斷法》第五十八條、第五十九條以及《違法實施經營者集中行政處罰裁量權基準（試行）》第五條、第六條、第七條、第九條等規定，綜合考慮當事人違法行為的性質、程度、持續時間和消除違法行為後果的情況等。立訊精密在市監總局掌握該違法實施經營者集中行為前主動報告，具有從輕處罰情形。同時，立訊精密在發現違法事實後積極整改，完善反壟斷合規管理制度並有效實施，決定對立訊精密處以90萬元人民幣罰款的行政處罰。

《經濟通通訊社27日專訊》