《中國要聞》湖南嚴打非法生產煙花爆竹，對公職人員充當「保護傘」一律先免職再徹查

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《央視》報道，湖南省政府26日下午召開全省煙花爆竹非法生產嚴查嚴打任務部署電視電話會議。通知指出，經省安委會同意，自即日起至2026年8月底，在全省集中開展嚴厲打擊煙花爆竹非法生產「雷霆」行動，後續轉入常態化排查整治階段。



通知強調，各地要深刻汲取瀏陽5月4日特別重大爆炸事故慘痛教訓，清醒認識煙花爆竹生產企業全面停產整頓期間訂單外溢、非法生產反彈的風險，嚴厲打擊煙花爆竹非法生產絕不手軟。對公職人員充當非法生產「保護傘」的，一律先免職再徹查，涉嫌犯罪的移送司法機關處理。要壓實責任嚴肅問責。各地因排查整治走過場、弄虛作假致使非法生產存在的，或群眾舉報屬實、上級督查檢查中發現的，依法從嚴追究屬地相關領導責任。



*全方位排查並設舉報專項資金*



通知並要求，排查見底不留死角。聚焦非法生產易發多發的重點區域，緊盯閒置廠房、廢棄養殖場所、省際市際交界地帶、煙花爆竹關閉退出企業、城鄉接合部出租屋等重點場所，開展全覆蓋拉網式清查，逐一登記造冊，建立排查檔案。充分運用無人機航拍、用電異常監測、紅外熱成像、外來人員車輛監控等技術手段，實行空地一體排查。同步設立舉報專項資金，落實舉報獎勵制度。



公安、交通運輸部門要在鄉鎮進出要道、高速出入口、國省道省界市界全面設卡，重點查緝可疑車輛，嚴厲打擊無證運輸、一證多運、偽裝運輸等。交通運輸、郵政管理部門要同步嚴查物流寄遞渠道，嚴防煙花爆竹進入物流寄遞環節。應急管理、市場監管部門要以經營環節為突破口，對「超標違禁」和非法的煙花爆竹產品追根溯源，深挖非法生產源頭和銷售網絡。所有查獲案件均應依法從重追究組織者、參與者、協助者的法律責任。



今年5月4日下午，湖南長沙下轄的瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間爆炸，截至8日中午12時，共造成37人死亡、1人失聯、51人受傷。《財新》披露，在事發前幾個月，華盛煙花公司曾被檢查出安全問題，更早之前該企業曾借用他人的安全管理員資質。事發後，湖南官方對全省煙花爆竹企業進行全面停產整頓。

《經濟通通訊社27日專訊》