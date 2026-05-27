《中國要聞》王毅晤巴拿馬外長，促切實維護中方企業正當權益

中國外交部網站今日發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間26日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見了巴拿馬外長馬丁內斯-阿查。王毅表示，中巴交往歷史悠久，19世紀大量中國勞工赴巴修建鐵路、開鑿運河，為巴拿馬經濟社會發展作出奉獻。中國企業在巴拿馬深耕多年，亦為巴拿馬促進經濟、改善民生作出重要貢獻，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。



王毅並指，中方一向認為中巴關係不針對第三方，也不應受第三方干擾。中方願同巴方一道，秉持建交初心，深化務實合作，排除外部干擾，推動兩國關係健康穩定發展。



*巴拿馬外長：願在相互尊重基礎上通過建設性對話化解分歧*



馬丁內斯-阿查表示，巴拿馬人民銘記中國人民早年為巴拿馬鐵路和運河工程所作貢獻。巴方願同中方面向未來，在相互尊重基礎上通過建設性對話化解分歧，建立牢固信任，翻開巴中關係新的一頁。



長和(00001)旗下巴拿馬港口公司位於巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼取消，該兩個港口隨後由巴拿馬政府接管。中方與長和多次表態反對。



有外媒今日在中國外交部例行記者會上，就王毅與馬丁內斯-阿查的會面向發言人毛寧提問此次會見的成果以及雙方具體探討了哪些領域的合作。對此，毛寧表示，「會見的情況我們已經發布了消息，我沒有更多信息可以補充」。

《經濟通通訊社27日專訊》