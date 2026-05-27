《神州券商》中證協摸底券商研報業務，「講好中國股市敘事」首次納入統計

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據《中證金牛座》引述業內消息指，中國證券業協會近期在業內啟動了2025年證券公司發布證券研究報告業務經營情況統計調研。報道指，梳理調研問卷發現，今年最醒目的變化，是首次將券商研究所服務國家戰略及行業未來發展情況的納入調研統計，包括證券研究服務「五篇大文章」的產出實績，證券研究發揮「市場智庫」的公共成色，以及證券研究「講好中國股市敘事」的量化痕跡。



報道指出，在業內人士看來，券商研究業務的價值核算尺度，正在從單維度的佣金及覆蓋率轉向一個更複雜的模型，券商研究的社會功能、政策功能和國際傳播功能被正式納入了統計變量。



*詳細詢問人員架構和收支結構*



總的來看，調查問卷分為證券研究機構概況、客戶服務及業務發展情況、服務國家戰略及行業未來發展情況三個大方向。其中，對研究機構的人員與組織肌理的調研十分詳細，具體包括：近兩年研究人員總量、分析師人數、質量審核與合規審核人員配比、新進與離職人數、博士佔比、五年以上資深人員佔比，是否設首席經濟學家，研究所或公司層面是否設有獨立的智庫或產業研究院架構，研究銷售團隊規模，境外子公司及境外研究力量變化等。



在公募降費改革的大背景下，問卷還進一步追問研究所的收支結構，包括各類機構客戶交易佣金、公司內部協同收入、諮詢協議費、公募券結模式佣金、專家諮詢支出等，以「摸底」各家券商研究所真實的盈利模型。此外，問卷還新增了2025年研究創新、尤其AI賦能研究業務情況的填報項。

《經濟通通訊社27日專訊》