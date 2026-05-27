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AH股新聞

27/05/2026 08:42

中集集團(02039)累斥5億元回購6578萬H股，首批H股回購方案完成

　　中集集團(02039)(深:000039)公布，H股回購方案（第一批）已經實施完成，於去年6月20日至昨日，通過集中競價交易方式回購6577.71萬股H股，不包括H股庫存股，佔H股總股本比例為2.17%，佔總股本比例為1.22%，已使用的資金總額約4.98億元。

　　該集團指，H股回購方案（第二批）正按計劃推進實施。
《經濟通通訊社27日專訊》

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