中國平安(02318)本年度核心人員持股計劃累斥6.4億人幣購1124萬A股

中國平安(02318)(滬:601318)公布，截至昨天，2026年度核心人員持股計劃已購約1123.8萬股A股，佔0.06%股權，涉約6.37億元人民幣。



該集團指，每股平均價約56.7元人民幣，股票購買資金來自員工薪酬收入及業績獎金額度。自願參加2026年度核心人員持股計劃的員工共2282人。

《經濟通通訊社27日專訊》