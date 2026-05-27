中國平安(02318)本年度核心人員持股計劃累斥6.4億人幣購1124萬A股

中國平安(02318)(滬:601318)公布，截至昨天，2026年度核心人員持股計劃已購約1123.8萬股A股，佔0.06%股權，涉約6.37億元人民幣。
該集團指，每股平均價約56.7元人民幣，股票購買資金來自員工薪酬收入及業績獎金額度。自願參加2026年度核心人員持股計劃的員工共2282人。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】中證監為打擊非法跨境炒股，對多間跨境券商作嚴厲處罰，你認為此舉對香港金融市場影響是利多還是弊多？內地資金會否更集中流向香港市場？► 立即投票
27/05/2026 08:42
中國平安(02318)(滬:601318)公布，截至昨天，2026年度核心人員持股計劃已購約1123.8萬股A股，佔0.06%股權，涉約6.37億元人民幣。
該集團指，每股平均價約56.7元人民幣，股票購買資金來自員工薪酬收入及業績獎金額度。自願參加2026年度核心人員持股計劃的員工共2282人。
《經濟通通訊社27日專訊》
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