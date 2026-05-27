招商證券(06099)委執董朱江濤任董事長，暫代行總裁職務

招商證券(06099)(滬:600999)公布，執行董事朱江濤獲委任為董事長，任期自昨日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，



此外，該集團指，因工作安排，朱江濤已於昨日辭去總裁職務。該集團將盡快完成新任總裁的選聘工作。在總裁空缺期間，他將會暫時代行總裁職務。

《經濟通通訊社27日專訊》