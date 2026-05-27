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AH股新聞

27/05/2026 08:44

金風科技(02208)擬斥不超過5億人幣回購A股，回購最多753萬股

　　金風科技(02208)(深:002202)公布，擬通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購A股，回購資金總額不低於3億元（人民幣．下同），且不超過5億元，每股回購價格上限39.84元。

　　該集團指，按每股回購價格上限測算，預計回購股份總數約753.01萬股，約佔總股本的0.18%。回購股份將全部予以註銷，並減少註冊資本。回購股份資金來源為自有資金。
《經濟通通訊社27日專訊》

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