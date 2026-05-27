《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(26日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|4076.28
|寒武紀
|(688256)
|3612.65
|兆易創新
|(603986)
|3372.91
|海光信息
|(688041)
|2657.25
|紫金礦業
|(601899)
|2066.80
|中微公司
|(688012)
|2065.65
|生益科技
|(600183)
|2051.34
|長電科技
|(600584)
|1999.04
|工業富聯
|(601138)
|1938.12
|貴州茅台
|(600519)
|1692.63
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6363.69
|新易盛
|(300502)
|5784.82
|中際旭創
|(300308)
|4980.27
|陽光電源
|(300274)
|3418.79
|京東方A
|(000725)
|3166.38
|北方華創
|(002371)
|3038.43
|天孚通信
|(300394)
|2805.75
|東山精密
|(002384)
|2711.29
|立訊精密
|(002475)
|2492.35
|滬電股份
|(002463)
|2464.06
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
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