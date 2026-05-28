《神州頭條》財經報章頭版摘要：前四月規上工業企業利潤回升加快

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



前4個月規上工業企業利潤同比增長18.2%

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國家統計局5月27日發布數據顯示，1-4月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長18.2%。其中，4月份，全國規模以上工業企業利潤增長24.7%。國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，下階段，要強化宏觀政策調節，持續擴大內需、優化供給，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，推動工業經濟持續健康發展。



資本市場賦能硬科技，長鑫科技科創板IPO過會

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5月27日，國產DRAM龍頭企業長鑫科技科創板IPO成功過會，成為科創板開板以來頗具分量的芯片企業IPO案例。更重要的是，這一案例將深刻回答「資本市場如何精準支持『卡脖子』芯片產業」的時代命題，成為檢驗科創板制度包容性與適應性的標誌性實踐。



渝萬高鐵全線149座橋梁全部合龍

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5月27日，新建重慶至萬州高速鐵路（簡稱：渝萬高鐵）全線控制性工程石沱長江大橋合龍，標誌著渝萬高鐵全線149座橋梁全部合龍，為全線按期通車奠定了堅實基礎。





《上海證券報》



長江經濟帶書寫高質量發展新篇章

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圍繞長江經濟帶發展戰略，習近平總書記先後主持召開4次座談會，始終強調堅持共抓大保護、不搞大開發，始終強調走生態優先、綠色發展之路。在2023年主持召開進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會時，習近平總書記強調，進一步推動長江經濟帶高質量發展，更好支撐和服務中國式現代化。近年來，長江經濟帶11省市錨定生態優先、綠色發展，統籌推進高水平保護和高質量發展，成功走出一條生態美、產業興、文化活的協同共進之路。



前4個月全國規模以上工業企業利潤增長18.2%

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規模以上工業企業利潤增速持續改善。國家統計局5月27日發布數據顯示，前4個月，全國規模以上工業企業利潤同比增長18.2%，較一季度加快2.7個百分點。利潤總額累計增速延續兩位數增長，盈利修復態勢進一步鞏固。其中，電子、有色、化工等行業利潤增速表現亮眼。



4月單月增長逾1.8萬億元，公募基金規模逼近40萬億元

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市場行情回暖疊加居民財富配置需求升溫，公募基金規模再創新高。中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至今年4月底，公募基金管理規模逼近40萬億元(人民幣．下同)，單月增長超過1.8萬億元。





《證券時報》



持續提升產業鏈供應鏈韌性，加快建設大宗商品資源配置樞紐

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中共中央政治局常委、國務院總理李強5月25日至27日在浙江省舟山市、寧波市調研。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於構建大國儲備體系的重要論述和指示精神，堅持政府主導、社會共建、多元互補，做好大宗商品和重要物資儲備調節，強化戰略保障、宏觀調控和應對急需功能，持續提升產業鏈供應鏈韌性，加快建設大宗商品資源配置樞紐，為統籌發展和安全提供可靠保障。



前四月規上工業企業利潤回升加快

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5月27日，國家統計局公布數據顯示，1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額24358.4億元，同比增長18.2%，較1-3月份加快2.7個百分點。其中，4月份同比增長24.7%。從結構看，不同規模、多種類型企業利潤增長較快，裝備製造業和高技術製造業等新動能行業引領作用明顯。其中，電子行業是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。



首破三十九萬億，公募基金淨值再創新高

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5月27日，中基協公布的數據顯示，截至2026年4月底，公募基金資產淨值合計39.36萬億元，規模再創歷史新高。從基金種類來看，穩健型資產依然是基金規模擴張的絕對主力。數據顯示，4月份貨幣基金和債券基金淨值環比分別大幅增長6415.29億元和5127.54億元，合計增長1.15萬億元。

《經濟通通訊社28日專訊》