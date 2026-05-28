《鍾之日記》兩萬五失而復得，潮玩車股逆市揚

5月28日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中東局勢降溫，國際油價回落，美股隔晚創新高，惟港股近日維持弱勢，今早低開近百點，盤中跌幅一度擴大至600點，近兩個月來首次插穿兩萬五，A股亦低開低走。到午後中港股市終於喘定，恒指更重回兩萬五以上，全日收報25006，跌322點或1.3%。主板成交超3563億元。



*滬指探底回升0.12%，PCB概念衝高*



A股市場今日探底回升，滬綜指止兩連跌、收高0.12%，報4098.64點，深成指揚0.8%，創業板指漲1.96%，此前一度跌超1%。滬深兩市全日成交2.97萬億元(人民幣．下同），較上個交易日縮量2704億元或8%。券商指短期滬指大概率圍繞4100點震盪；結構上看，半導體板塊高位迎來連續調整後，上漲趨勢有所弱化，資金或將逐步尋找新的方向。今日半導體仍收升1.55%，外媒消息稱，德國和西班牙正牽頭反對歐盟禁止華為等中國技術供應商進入電信網絡的計劃。



此外，PCB概念午後衝高，寶鼎科技(深:002552)9天6漲停，股價創歷史新高。建滔積層板再度向客戶下發漲價通知，稱由於近期銅價高企，玻璃布價格持續上漲且供應日趨緊張，將對板料漲價10%，PP（半固化片）漲價20%。另CPO板塊亦升，中際旭創(深:300308)盤中漲近8%報1199.79元，再創歷史新高。下跌方面，白酒概念集體調整，金種子酒(滬:600199)挫8%，金徽酒(滬:603919)跌6.6%。



*泡泡瑪特漲4.7%領跑藍籌，段永平大手增持*



泡泡瑪特(09992)獲有「中國巴菲特」之稱的內地資深投資者段永平增持股權，股價造好，全日收升4.7%，報161.5元，領跑藍籌。



據港交所權益披露資料顯示，段永平的H&H International Investment於本月25日增持泡泡瑪特約982.32萬股，每股最高價150元。上述交易完成後，段永平的持股比例由4.96%增至5.69%，成為該公司第二大股東。



段永平近幾個月多次公開談及看好泡泡瑪特。4月時，他表示透過賣出看跌期權的方式開始布局泡泡瑪特，並稱泡泡瑪特的財報盈利激發了他的好奇心，連續花了好幾天去理解這家公司，直言「很久沒有這種興奮感了。」



5月初，段永平公開表示，已賣掉煤炭股中國神華買入了泡泡瑪特。其後在與網民的互動中，段永平給予泡泡瑪特創辦人王寧極高評價：「我覺得王寧對自己產品的理解以及追求，和喬布斯是一個級別的，至少未來會是的。王寧對商業的理解，好像比喬布斯還要強一點點。」他強調，「他還能至少好好幹25年以上吧。這個複利是嚇人的。」



對於市場對LABUBU單一IP的擔憂，段永平回應稱：「我看的是這家公司，公司的商業模式和企業文化。」他總結泡泡瑪特的壁壘包括已建立的用戶關注度、藝術家簽約壁壘、全球門店布局，以及王寧及其團隊，強調這些壁壘能讓喜歡潮玩的人們一直關注泡泡瑪特。



*小鵬汽車押注物理AI，股價升超5%*



小鵬汽車(09868)董事長何小鵬接受內媒訪談時表示，他判斷軟件工程與AI算法結合的路徑無法實現無人駕駛，因此公司去年已停止了前期投入數十億元的舊體系，轉而押注全新的「物理AI」架構。他預計，新路徑有望在2027年底前實現L4級自動駕駛。小鵬今日股價逆市造好，收升5.57%，報66.35元。



何小鵬稱，自動駕駛只是物理AI的一個關鍵應用，公司正以此為基礎，將汽車、機器人與全球業務作為未來10年的三條增長曲線。他透露，小鵬選擇了通用人形機器人這條艱難道路，並為此重組了團隊，聚焦於用AI而非傳統軟件工程來驅動機器人的大腦和運動控制。



另據內媒報道，小鵬集團近日召開機器人量產動員大會。會上，何小鵬明確了關鍵時間節點：2026年底實現人形機器人量產、預計2027年一季度進入小鵬線下門店擔任導購。他同時強調，小鵬機器人是國內唯一全棧自研的機器人公司，前期高投入，將帶來更高品質、更高顏值與更全面的能力。



其他汽車股表現分化，蔚來(09866)全新車型ES9在北京正式上市並啟動交付，股價揚6.28%，報44.34元；小米(01810)升0.56%，理想(02015)升0.42%；近期亦透露正研發人形機器人的比亞迪(01211)則跌0.44%，吉利(00175)跌1.82%，零跑(09863)挫3.65%。



調研機構TrendForce最新數據顯示，2026年第一季度，全球純電動車銷量排名中，特斯拉反超比亞迪重回銷量冠軍，吉利、上汽通用五菱和零跑分別位列第三至第五位。小米全球市場份額達2.9%，超越大眾及豐田兩大傳統海外巨頭升至第七位。



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