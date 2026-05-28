《中歐關係》何立峰、王文濤分別會見德國經濟部長，籲共推經貿關係持續發展

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據《新華社》消息，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰27日下午在北京人民大會堂會見德國聯邦經濟和能源部部長賴歇及部分德國企業家代表，雙方就深化中德經貿合作等問題交換了意見。



何立峰表示，中德互為重要經貿夥伴，兩國經貿合作基礎牢、潛力大、互補性強，希望雙方進一步鞏固傳統合作基礎，挖掘新興領域合作潛力，以高水平合作推動雙邊經貿關係持續健康發展。



賴歇表示，德國是中方可信賴的經貿夥伴，德經濟界看好中國經濟前景和創新實力，將持續深化對華合作。



*王文濤：中德應共同支持自由貿易與多邊主義*



另據商務部消息，商務部部長王文濤亦於同日與賴歇舉行會談。雙方就中德、中歐經貿關係等議題進行交流。



王文濤指出，近期歐方出台了一系列具有保護主義色彩的經貿限制措施，對中歐企業合作造成嚴重干擾。中德都是製造大國、出口大國、貿易大國，是經濟全球化的受益者，應共同支持自由貿易與多邊主義，做開放包容的倡導者、互利共贏的踐行者、聚力創新的開拓者。中方願同德方加強對話磋商，拉長合作清單，縮短問題清單，共同推動中歐經貿關係行穩致遠。



賴歇表示，中國是德國最大貿易夥伴，也是德國最重要的外資來源國之一。德國政府支持自由貿易，反對「脫勾斷鏈」，願同中方加強政策交流，構建基於規則的穩定、平衡、可信賴和面向未來的德中經貿關係。德方支持兩國企業在平等互利和公平競爭的基礎上，進一步擴大貿易往來和雙向投資，深化循環經濟、數字技術、人工智能等領域合作。

《經濟通通訊社28日專訊》