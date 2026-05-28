【跨境炒股】富途、長橋清理假文件所開帳戶和空帳戶，合規帳戶不受影響

據《第一財經》報道，近日富途、長橋均已對使用虛假證明材料開戶的帳戶、無資產和持倉的空帳戶開展清理，對兩類帳戶進行銷戶處理。



其中，富途牛牛APP在「帳戶」欄新增了一項「更新身份信息」快捷入口，並配套一份「關於更新身份信息的說明」，提示客戶若持有符合要求的境外身份證明，信息更新完成後，帳戶交易、資金存取等各項業務與功能均不受任何影響。



富途牛牛客服稱，根據香港證監會通函要求，需要對兩類帳戶進行銷戶處理：一是無任何資產和持倉的空帳戶；二是使用虛假證明材料開戶的帳戶。此前富途已於2025年下半年進行系統摸查和清理工作。長橋致客戶的通知中也稱，清理範圍主要針對使用可疑或偽造文件開立的投資帳戶，以及零結餘不動投資帳戶。正常合規開立、有真實資產與持倉的帳戶不受影響。



對於何時根據中國證監會的相關要求啟動清理「內地存量客戶」，上述富途牛牛客服人員稱：「目前暫時未有行業兩年集中整治期的監管細則，您的帳戶及所有交易/資金服務一切正常；我們將持續跟進政策動態，如果有新的信息，將即時通過官方公告、APP推送等渠道通知您。」

《經濟通通訊社28日專訊》