【大國博弈】德國和西班牙據報反對歐盟禁用華為設備

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據《彭博》引述知情人士透露，德國和西班牙正牽頭反對歐盟委員會擬在新網絡安全規則下，禁止中國技術供應商進入電信網絡的計劃。



*禁令或推高歐盟建設AI基礎設施成本*



知情人士稱，德國和西班牙的官員希望保留成員國層面的決策權，並擔心若在歐盟層面禁止使用華為和其他中國供應商的產品，可能招致北京報復。兩國還警告稱，禁令可能推高歐盟建設人工智能基礎設施的成本。



歐盟委員會已將華為和中興通訊(00763)(深:000063)列為電信網絡「高風險供應商」，也已敦促成員國將這兩家公司排除在通訊基礎設施之外。儘管基礎設施相關決策由各國政府作出，但歐盟行政機構正推動通過修訂《網絡安全法》來加強監管。修訂內容將把網絡安全評估範圍擴大至外國政府影響力風險以及對特定供應商依賴的風險，並將使歐盟委員會的建議在整個歐盟具有法律約束力。



*華為中興否認歐美專家有關「後門」猜測*



歐洲和美國的議員及安全專家多年來一直警告稱，中國企業可能在其設備中嵌入「後門」，從而允許未經授權訪問歐洲民眾的個人數據。華為和中興均否認相關說法。華為一位發言人表示，若僅因來源國而提議排除中國供應商，將「違反歐盟關於公平的基本法律原則」。



德國內政部發言人表示，有關《網絡安全法》的討論仍在進行中，並稱各部門間的磋商已於本周啟動。西班牙一位代表表示，該國支持修訂該法，並認為成員國必須繼續在有關某一國家、供應商或產品是否存在某些結構性風險的決策過程中，擁有充分參與權。

《經濟通通訊社28日專訊》