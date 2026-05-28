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AH股新聞

28/05/2026 10:08

《神州基金》內地公募基金總規模首破39萬億元，4月單月增1.82萬億元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年4月底中國公募基金規模首破39萬億元
▷ 4月單月規模增1.82萬億元，產品增134隻
▷ 貨幣基金規模16.23萬億元，股票基金5.28萬億元

　　中國證券投資基金業協會發布的最新數據顯示，截至2026年4月底，中國境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。這165家機構管理的公募基金資產淨值合計39.36萬億元（人民幣．下同），總規模首次突破39萬億元大關。

　　據《證券時報》報道，近年公募基金行業保持穩健增長，總規模從2025年初的32.83萬億元一路攀升至2026年4月底的39.36萬億元，累計增長超過6萬億元。其中，自2025年4月底至2026年2月底，公募基金總規模連續11個月刷新歷史紀錄。

　　進一步看，截至2026年4月底，公募基金產品總數為1.41萬隻，總份額為33.52萬億份，總規模為39.36萬億元。與3月底相比，產品數量增加134隻，總份額增加7952.82億份，總規模增加1.82萬億元。

*4月貨幣市場基金份額增長最多，股票基金縮水*

　　分類型看，截至2026年4月底，貨幣市場基金和債券基金規模均超過10萬億元，分別達到16.23萬億元、11.4萬億元；股票基金與混合基金緊隨其後，規模分別為5.28萬億元和4.16萬億元；基金中基金(FOF)和其他基金的規模分別為3430.8億元、1.95萬億元。

　　從基金份額來看，4月份，貨幣市場基金份額增長最多，達6413.8億份；債券基金份額增加3240.74億份，位列第二；FOF和其他基金的份額亦略有增長。不過，股票基金和混合基金份額則有所縮水，分別減少1614.68億份、265.19億份。

　　從新發行產品數量來看，4月份，全市場新發行公募基金134隻，其中權益類基金擴容明顯，股票基金和混合基金分別新增65隻、31隻，顯示權益市場仍是資金關注的重點。
《經濟通通訊社28日專訊》

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