【ＡＩ】字節跳動據報開發定製CPU，已與多家外部合作夥伴接洽

據《路透》引述三位知情人士報道，中國科技巨頭字節跳動正在開發自己的中央處理器(CPU)，以滿足其不斷增長的人工智能基礎設施需求。



消息人士稱，字節跳動計劃在其服務器和數據中心部署其專有CPU，以支持內部運營，同時準備大規模推出包括其Coze平台在內的基於代理的產品。字節跳動已與多家外部合作夥伴接洽以尋求協助。這些合作夥伴預計不僅將參與芯片設計工作，還將幫助確保代工廠的產能。消息人士提到，有關項目仍處於早期階段。



消息人士又稱，字節跳動目前從英特爾和AMD採購CPU，但這兩家公司大幅提高了價格，近幾個月來，季度環比漲幅在10%到35%之間，這促使字節跳動加快推進自主研發CPU。字節跳動正在為其CPU研發探索兩種芯片架構方案--一種基於軟銀旗下Arm，另一種基於開源RISC-V指令集架構。



報道指，此舉凸顯行業正迅速轉向「推理」(inference)階段，即將AI模型部署用於執行代理式(agentic)工作負載，而這類任務相比英偉達等公司在本輪AI熱潮中佔主導地位的圖形處理器(GPU)，更適合由CPU提供支持。

《經濟通通訊社28日專訊》