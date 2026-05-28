《Ａ股行情》滬綜指低開0.33%，李強要求推進儲備設施建設

國務院總理李強在浙江調研時視察石油儲備項目，要求推進儲備設施建設、擴大儲備容量。滬深股市今早齊低開，滬綜指低開0.33%，報4080.30點，深成指低開0.29%，創業板輕微低開0.09%。



官媒報道，李強日前來到舟山國家石油儲備基地，大宗農產品儲運基地和寧波大榭商業石油儲備項目，聽取石油、糧食等儲備工作匯報。他表示，面對外部環境變化帶來的挑戰，手中有糧，心中不慌。要做好大宗商品和重要物資儲備調節，強化戰略保障、宏觀調控和應對急需功能；大力推進多種類型儲備設施建設，進一步擴大儲備容量。



另有外電消息，德國和西班牙據悉牽頭反對歐盟禁用華為等中國供應商設備的計劃，盤初芯片及設備股走疲。知情人士稱，上述兩國官員希望保留成員國層面的決策權，並擔心若在歐盟層面禁止使用華為和其他中國供應商的產品，可能招致北京報復。禁令可能推高歐盟建設人工智能基礎設施的成本。



此外，人民銀行今日進行1013億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有1000億元逆回購到期，即今日淨投放13億元。

《經濟通通訊社28日專訊》