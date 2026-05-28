《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.14%，電力、礦物股逆市升

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▷ 國務院下令全面檢視礦山安全措施，山西煤礦爆炸事故後
▷ 德國、西班牙反對歐盟禁止華為參與電信網絡計劃
A股三大指數早盤低開，其後跌幅逐漸收窄，滬綜指半日收低0.14%，報4087.86點，深成指跌0.26%，創業板指收升0.21%。滬深兩市半日成交17842億元（人民幣．下同），較上個交易日大減2854億元或13.7%。盤面上，煤炭、礦物製品、電力板塊逆市走強，證券、白酒板塊跌幅居前。
電力板塊指數上午升1.9%，粵電力A(深:000539)、建投能源(深:000600)、華電能源(滬:600726)升停。5月27日13時44分，廣東電網用電負荷今年第一次創新高，達到1.6593億千瓦，同比增長0.61%，較往年首次峰值出現時間提前近兩個月。礦物股更漲3.7%，煤炭升1.4%；在山西沁源煤礦發生重大爆炸事故後，國務院事故調查組下令全面檢視礦山安全「八條硬措施」落實情況。會議強調，要重拳出擊重點行業領域安全生產「打非治違」，舉一反三全面排查整治安全風險隱患，堅決防範遏制重特大事故。
另外，芯片產業鏈震盪拉升，燕東微(滬:688172)升20封板%，華虹公司(滬:688347)大漲15%續創歷史新高，中芯國際(滬:688981)升6.8%。《彭博》引述知情人士透露，德國和西班牙正牽頭反對歐盟擬在新網絡安全規則下，禁止華為和其他中國技術供應商進入電信網絡的計劃。兩國官員希望保留成員國層面的決策權，並擔心禁令可能推高歐盟建設人工智能基礎設施的成本。
《經濟通通訊社28日專訊》
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