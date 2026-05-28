《Ａ股行情》滬指探底回升0.12%，兩市成交不足3萬億，PCB概念衝高

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A股市場今日探底回升，滬綜指止兩連跌、收高0.12%，報4098.64點，深成指揚0.8%，創業板指漲1.96%，此前一度跌超1%。滬深兩市全日成交2.97萬億元(人民幣．下同），較上個交易日縮量2704億元或8%。券商指短期滬指大概率圍繞4100點震盪；結構上看，半導體板塊高位迎來連續調整後，上漲趨勢有所弱化，資金或將逐步尋找新的方向。今日半導體仍收升1.55%，外媒消息稱，德國和西班牙正牽頭反對歐盟禁止華為等中國技術供應商進入電信網絡的計劃。



PCB概念午後衝高，寶鼎科技(深:002552)9天6漲停，股價創歷史新高。建滔積層板再度向客戶下發漲價通知，稱由於近期銅價高企，玻璃布價格持續上漲且供應日趨緊張，將對板料漲價10%，PP(半固化片)漲價20%。另CPO板塊亦升，中際旭創(深:300308)盤中漲近8%報1199.79元，再創歷史新高。



此外，電力股表現活躍，培育鑽石等礦物指數也升超5%。地產股方面，萬通發展(滬:600246)、香江控股(滬:600162)升停。中金認為今明兩年內地主要城市或陸續迎來房價企穩拐點，因此上調2026年二手房銷售面積展望至同比增長8.8%；預計至2027年新房銷售同比有望止跌。



下跌方面，白酒概念集體調整，金種子酒(滬:600199)挫8%，金徽酒(滬:603919)跌6.6%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4914.21 +0.12 上證指數 4098.64 +0.12 13613.30 深證成指 15861.89 +0.80 16068.20 創業板指 4125.07 +1.96 科創50 1844.25 +1.59 B股指數 280.68 +0.15 1.47 深證B指 1113.79 -0.22 1.24

《經濟通通訊社28日專訊》