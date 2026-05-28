《Ａ股焦點》大飛機概念活躍，C919商業運營三年載客超500萬人次

大飛機概念活躍，安泰科技(深:000969)、宏明電子(深:301682)彈逾6%，國力電子(滬:688103)、振華科技(深:000733)升超5%，國機精工(深:002046)、西部超導(滬:688122)、海特高新(深:002023)、中航西飛(深:000768)、中航瀋飛(滬:600760)、中航機載(滬:600372)、航發動力(滬:600893)等跟漲。



中國商飛昨(28日)宣布，國產大飛機C919正式投入商業運營三年來，安全運送旅客超500萬人次，通航城市達到23個。



C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，座級158-192座，航程4075-5555公里。截至2026年4月底，三大航C919運營機隊已達到東航15架、國航11架、南航10架。



此前有消息稱，今年C919交付目標不低於28架。國產洲際大飛機C929亦已完成設計方案，預計2030年前首次試飛，2035年前實現首次商業飛行。



《經濟通通訊社28日專訊》