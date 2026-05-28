【ＡＩ】DeepSeek首輪融資名單據報本月底敲定，國家大基金領投

DeepSeek(深度求索)首輪融資洽談據報已接近尾聲。《財經》雜誌引述參與交易談判的投資人報道，本輪融資由國家集成電路產業投資基金（簡稱「國家大基金」）領投，數家市場化投資機構也在談判名單上。一名接近交易人士透露，首輪融資名單在本月底已基本敲定。



中國商業經濟學會副會長宋向清認為，國家大基金領投DeepSeek首輪融資，這是國家大基金成立12年來首次跨界投資一家純大模型公司，AI產業正在進入「國家隊引領、市場資本跟進」的階段，DeepSeek正在上升為國家級AI戰略平台。



報道則指，DeepSeek與國產芯片生態的深度綁定，是此輪國家隊入場的背景之一。今年4月下旬發布的DeepSeek-V4率先支持華為新一代AI芯片昇騰950PR，意味著模型訓練將不完全依賴於英偉達CUDA芯片生態。



目前DeepSeek融資前估值已達450億美元。若本輪融資順利完成，DeepSeek將成為中國AI大模型史上首輪融資規模最大的公司。

《經濟通通訊社28日專訊》