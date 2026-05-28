《Ａ股焦點》雙匯發展升逾1%，就豬肉產品抗生素超標致歉並承諾加強檢測

黑龍江市監局近日公布了最新一期食品安全監督抽驗結果，當中顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司（下稱「望奎雙匯」）生產的豬後鞧肉（註：豬後腿肉）抗生素「林可霉素」超標37.5倍，引起市場關注。



河南雙匯投資發展股份有限公司今日發布致歉聲明，對此事給消費者和社會公眾帶來的困擾深表歉意，並稱公司已第一時間成立專項工作組趕赴望奎雙匯，配合政府部門進行全面排查。下一步，公司將在雙匯發展下屬各個生豬屠宰廠加強源頭控制，加大檢測頻次，完善全鏈條溯源管理，歡迎社會各界監督。



雙匯發展(深:000895)股價今早低開後回升，現升1.38%，報25.02元人民幣。



望奎雙匯為雙匯集團旗下的肉類加工企業。此前內媒引述雙匯方面回應指，經向調查部門了解，不合格批次的產品是2025年8月份的，目前市場上已經沒有該批次產品流通；該產品主要是上游養殖環節出現了問題，後續公司將加大對供應商的管理，加強獸藥批次的監測點。



今日的致歉聲明同時指出，2025年10月至今，望奎雙匯對林可霉素檢測5892批次，監管部門檢測3批次，檢測結論均合格。同時，雙匯發展下屬所有生豬屠宰廠內部檢測共38863批次，監管部門檢測8批次，檢測結論均合格。

《經濟通通訊社28日專訊》