《中日關係》商務部：對日本相關實體實施關鍵礦產出口管制正當合法

中國商務部發言人何亞東今日在例行記者會上介紹，近期中方將20家日本的相關實體列入管控名單、將20家日本相關實體列入關注名單，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，完全正當、合理、合法。



何亞東表示，中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規民用的許可申請予以審核。當前中日關係面臨著嚴重困難，根源在於日本首相高市早苗錯誤言行，責任完全在日方。中方敦促日方正視問題根源、切實反思糾錯，為中日正常交流創造必要條件。



近日中國外交部亦曾就「中國停止向日本出口重稀土和其他礦產至少4個月」一事回應稱，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。



中國今年2月24日宣布，即日起將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，禁止出口商向其出口兩用物項，禁止境外組織和個人亦不得將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這些實體；同時，將斯巴魯株式會社(SUBARU Corporation)等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單，出口商申請對其出口時，須提供這些實體關於不將兩用物項用於有助提升日本軍事實力用途的書面承諾。

《經濟通通訊社28日專訊》