《中國監管》京滬市監局聯合對美團、京東外賣、淘寶閃購開展行政指導，壓實食安主體責任

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據《央視新聞》報道，北京、上海兩市市場監管局今日簽訂《網絡餐飲第三方平台食品安全治理合作框架協議》，建立網絡餐飲食品安全協同治理機制。為有效落實將於6月1日施行的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》(下稱《規定》)，兩地市監局今日還聯合召開外賣平台企業行政指導會，指導美團（註冊地位於北京）、淘寶閃購（註冊地位於上海）、京東外賣（註冊地位於上海）三大外賣平台企業完善細化落實舉措，嚴格落實食品安全主體責任。



行政指導會現場，京滬市監局對《規定》進行了細致解讀，明確劃定了平台經營的「紅線」與「底線」，並就平台嚴格入網資質實質性審核、規範線上信息公示、加強餐品配送管理、健全食品安全管理制度等方面提出了具體行政指導意見，進一步壓實平台主體責任，築牢網絡餐飲食品安全底線。



關於網絡餐飲食安協同治理機制，京滬兩地市場監管部門在數據共享、信息互通、風險聯控、執法聯動等領域全面加強協作，包括共同推動外賣平台落實「線上審核+線下核驗」雙軌制；共同督促外賣平台將入網餐飲商戶的食品經營許可等經營資質信息與各省級市場監管部門掌握的對應數據進行核驗比對；共同推動外賣平台建立統一的食品安全違法行為快速處置措施，實現「一地發現、兩地聯動、全網處置」，建立跨區域治理協作會商、日常聯繫協調、同步約談及行政指導、信息定期通報等4項制度。

《經濟通通訊社28日專訊》