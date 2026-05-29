《大行觀點》新加坡銀行：AI主題基本面強勁上調美股評級至增持，持續看好中國內地、香港及新加坡股市

新加坡銀行CIO投資智庫表示，該行近期對股票配置作出調整：為應對人工智能主題的上行風險及強勁基本面，將美股評級由「中性」上調至「增持」；鑑於歐洲易受能源市場不確定性衝擊，將歐洲股票評級由「中性」下調至「減持」；同時維持對日本及亞洲（日本除外）股票的「中性」立場。



在亞洲（日本除外）市場中，該行持續看好中國、香港及新加坡股市，指估值極具吸引力、盈利預測持續上調、南向資金流入強勁以及貿易休戰延期等多項因素疊加，共同為中國及香港股市提供有力支持。



*中國半導體國產化進程穩步推進，特習會被視為穩定市場訊號*



該行指，雖然美國已批准出售H200人工智能晶片，但作為「人工智能+」及科技創新行動的核心，中國的半導體國產化進程仍將穩步推進。首先，國資及相關背景的數據中心或將繼續採購國產人工智能晶片。其次，所報道的75萬枚H200晶片銷售配額，恐難以完全滿足內地雲端服務供應商、互聯網及平台公司龐大資本開支計劃所帶來的強勁需求。再次，國產晶片性能有望於明年追平H200。



該行又指，自2017年以來，美國總統特朗普與中國國家主席習近平每次面對面會晤後1至3個月內，離岸中國股票（即MSCI中國指數）的平均回報率為1%至5%，反映投資者傾向將高層元首之間的面對面會晤視為穩定市場的訊號。相比之下，在岸A股市場對內地議題和政策更為敏感。



*中國對經霍峽運輸石油依賴度較低，在岸A股與美股相關性較低*



該行指，隨著中美關係趨於穩定，投資者或將重新聚焦基本面。宏觀層面，市場持續關注霍爾木茲海峽可能長期中斷的風險，以及由此對油價和通脹帶來的影響。環球債券孳息率持續攀升至新高，引發股市波動。該行認為，中國對經霍爾木茲海峽運輸的石油依賴度相對較低，且擁有煤炭與可再生能源並舉的多元化能源結構，因此其股票更具優勢。在岸A股市場同樣具備配置價值，相較亞洲其他股市，其與美股的相關性處於較低水平。該行重申相對更偏好在岸A股市場。工業、資訊科技及相關服務業合計佔A股總市值逾三分之二，相關領域有望受惠於「人工智能+」及科技創新行動的持續推進。



目前已公布2026年第一季度業績的龍頭互聯網及平台公司（同時亦為指數權重較高的公司）均重申，外賣及即時零售業務虧損已大幅收窄。該行認為，這有助於紓緩市場對企業盈利進一步受壓的憂慮。這些公司亦將繼續加大對人工智能基礎設施的投資及資本開支，有望為人工智能供應鏈帶來正面的溢出效應。



板塊層面，能源、工業及原材料板塊的盈利增長前景較為樂觀。該行重申「槓鈴策略」：一方面，透過配置優質收益類資產，以抵禦市場波動，並積極把握決策者日益重視股東回報這一趨勢所帶來的機遇；另一方面，該行認為結構性主題仍具上行空間，包括：(1) 人工智能相關主題；(2) 受惠於政策支持的科技創新、內需消費及「反內捲」相關板塊。



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《環富通基金頻道29日專訊》