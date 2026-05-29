2026年1-3月及2025年主要數據一覽：
|同比變動(%)
|金額（億元人民幣）
|國內生產總值
|2026年第一季
|+5.0
|334193
|2025年全年
|+5.0
|1401879
|第四季
|+4.5
|387911
|第三季
|+4.8
|354500
|第二季
|+5.2
|341778
|第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|第四季
|+5.4
|373726
|第三季
|+4.6
|341758
|第二季
|+4.7
|328838
|第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2026年4月
|+1.2
|(CPI)
|1-4月
|+0.9
|工業生產者出廠價格
|4月
|+2.8
|(PPI)
|1-4月
|+0.2
|社會消費品零售總額
|1-4月
|+1.9
|164941
|城鎮固定資產投資
|1-4月
|-1.6
|141293
|工業增加值
|1-4月
|+5.6
|貨幣供應 M2
|4月底
|+8.6
|人民幣新增貸款
|4月
|-100
|1-4月
|85900
|外匯儲備
|4月底
|34105億美元
|出口
|4月
|+14.1
|3594.4億美元
|1-4月
|+14.5
|13368.8億美元
|進口
|4月
|+25.3
|2746.2億美元
|1-4月
|+23.6
|9891.9億美元
|外貿
|1-4月
|順差
|3477億美元
|FDI
|1-4月
|-10.3
|2876.9
|製造業採購經理指數
|4月
|50.3
|按月降0.1個百分點
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