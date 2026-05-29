《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監將推更多有力度改革開放舉措

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平同奧地利總統就中奧建交55周年互致賀電

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5月28日，國家主席習近平同奧地利總統範德貝倫互致賀電，慶祝兩國建交55周年。習近平稱高度重視中奧關係發展，願同範德貝倫總統一道努力，以慶祝建交55周年為契機，推動中奧關係邁上新台階，為世界和平與發展作出更大貢獻。



證監會：深化資本市場投融資綜合改革

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5月28日，由深交所主辦的2026全球投資者大會在深圳舉行。證監會副主席劉浩凌在會上致辭時表示，證監會將持續深化資本市場投融資綜合改革，系統謀劃推出更多有力度的改革開放舉措，以協同發展、合作共贏的「定數」應對國際環境的「變數」。



政策「組合拳」精準高效，金融「活水」潤澤小微企業

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長期以來，融資難、融資貴等是制約小微企業發展的主要痛點。為有效破解小微企業發展瓶頸，去年5月，金融監管總局、人行等八部門發布支持小微企業融資的若干措施。一年來，各部門持續協同發力，通過支持小微企業融資協調工作機制持續發力、下調結構性貨幣政策工具利率等多項舉措，打出一套精準高效的政策「組合拳」，讓金融「活水」直達各類小微企業，助力其穩步成長。





《上海證券報》



習近平同奧地利總統就中奧建交55周年互致賀電

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5月28日，國家主席習近平同奧地利總統範德貝倫互致賀電，慶祝兩國建交55周年。



證監會：推出更多有力度的改革開放舉措

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5月28日，由深交所主辦的2026全球投資者大會在深圳開幕。中國證監會副主席劉浩凌履新後首次公開亮相，在大會上致辭。劉浩凌說，中國證監會將持續深化資本市場投融資綜合改革，系統謀劃推出更多有力度的改革開放舉措，以協同發展、合作共贏的「定數」應對國際環境的「變數」。



兩部門布局AI計量能力建設，為人工智能產品提供統一「度量衡」

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市場監管總局、國家發展改革委近日聯合印發《人工智能計量體系和能力建設指引（2026版）》，圍繞基礎支撐、通用技術、核心技術、計量技術規範、計量服務產業、智能賦能計量等6大部分系統布局人工智能計量能力建設，著力打通實驗室創新與行業應用「最後一公里」。





《證券時報》



習近平覆信參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」活動的兩國學生

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5月23日，國家主席習近平復信參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」活動的兩國學生。期待更多中美青少年接過兩國友好事業的接力棒，相互學習、共同進步，成為跨越太平洋的「友誼使者」，為中美關係穩定健康可持續發展作出新的貢獻。



高質量推進城市更新，培育壯大城市發展新動能

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國務院日前印發《城市更新「十五五」規劃》，明確了十五五時期城市更新工作的目標指標、重點任務、重大工程和政策舉措。



持續深化投融資綜合改革，推出更多有力度舉措

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5月28日，由深交所主辦的2026全球投資者大會在深圳舉行。中國證監會副主席劉浩凌在致辭時表示，近年來，中國資本市場投融資綜合改革步伐穩健、持續見效，市場整體估值處於合理區間，外資配置中國優質資產意願不斷提升。

《經濟通通訊社29日專訊》