《鍾之日記》內房振奮，聯想新高

5月29日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股三大指數同創歷史新高，企業首季財報表現超預期，加上中東停火協議助攻，進而抑制了油價漲勢。亞洲股市獲提振，港股今早高開155點。戴爾季績及指引遠勝預期，刺激聯想(00992)股價上漲，內房股亦因中央財政支持城市更新規劃大升，恒指全日收報25182，升176點或0.7%，主板成交近4621億元。累計全周，恒指挫1.65%。



*滬綜指收創六周低，本周累跌1%連挫三周*



滬綜指今日收低0.73%報4068.57點，創六周新低，本周則跌1.08%，連挫三周；今日深成指亦軟1.81%，創業板指挫2.11%。滬深兩市全日成交3.3萬億元人民幣，較上個交易日放量3510億元人民幣或12%。



半導體股重挫，板塊全日跌5.7%。分析人士稱，目前在高位的半導體板塊缺乏足夠業績支撐，短期預計要回調。另市場關注半導體行業的股東減持動態，滬硅產業(滬:688126)大跌9.5%，中芯國際(滬:688981)跌近9。資金從科技流向地產、白酒等傳統行業，酒股收漲3.6%，萬科A(深:000002)大升7.3%，據知情人士，萬科提議將另外兩隻人民幣債券應償還部分的期限也延長一年，並先行償還40%的債券本金。



本周日（31日）將公布5月官方製造業PMI。《路透》綜合市場機構預估中值顯示，由於新興產業景氣度有所減弱，且高油價導致部分傳統產業開工率下降，中國5月PMI料回落至榮枯線50。



*內房股振奮，中央財政將支持城市更新行動*



國務院發布城市更新「十五五」規劃文件，明確指出中央財政將支持實施城市更新行動，並鼓勵地方政府加大財政投入。內房股振奮大升，碧桂園(02007)收漲16.3%，萬科企業(02202)及融創中國(01918)均升6.7%，龍湖集團(00960)收升4.9%，越秀地產(00123)揚4.5%。



規劃文件指出，在財政支持政策方面，通過中央預算內投資等對符合條件的項目給予支持；中央財政支持實施城市更新行動；允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，支持用作項目資本金；地方政府加大財政投入，在確保完成國家任務的前提下，推進相關資金整合和統籌使用；落實城市更新相關稅費減免政策。



金融支持政策方面，發揮各類金融機構作用，引導金融機構按照市場化、法治化原則，在業務範圍內為城市更新項目提供金融服務，不得新增地方政府隱性債務；對風險可控、商業可持續、符合條件的項目，允許採用綜合開發、銀團貸款、項目投資等市場化模式給予支持；探索金融支持城鎮老舊住房自主更新、原拆原建的有效舉措。



另外，積極吸引社會資本參與，推動符合條件的城市更新項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)、資產證券化產品等；支持符合條件的城市更新企業發行公司債券、中期票據等。



據內地多家機構測算，「十五五」期間城市更新的市場規模預計達到15萬億至20萬億元人民幣，這一政策紅利將全面啟動相關產業鏈，帶來長期投資機遇。



*聯想股價再創新高，本月累升逾1倍*



受人工智能服務器需求爆發推動，戴爾交出史上最強季度成績單，2027年第一季營收按年暴增88%至438.4億美元，創歷史新高，亦刺激同為傳統PC龍頭的聯想集團(00992)股價大幅上揚，盤中高見25.7元，再創上市以來新高，最終收升21.95%，報24元。



自5月22日公布最新財年業績後，聯想股價連日攀升，自22日收市後累計漲幅逾52%，5月整體漲幅更達105%，勢創1999年以來最大單月漲幅。聯想早前披露的2025/26財年財報顯示，全年營收達831億美元，同比增長20.3%；調整淨利潤為20億美元，增幅達42.1%，盈利增速顯著跑贏營收增速。



聯想的業績表現亦受益於AI業務，第四季度AI相關業務營收同比增長84%，AI收入佔比大幅升至38%；全年AI收入同比增長105%。集團董事長兼CEO楊元慶表示，AI基礎設施正在爆發式增長，預計下一財年AI PC將佔整體PC銷量50%以上，AI服務器亦將成為強勁的增長動力。



財報公布後，多家機構看好聯想AI轉型前景。高盛近日發表報告指，聯想集團作為全球PC龍頭，對客戶及供應商都有強大議價能力，同時受惠於市佔擴張及銷售均價上升。該行預期AI將持續驅動聯想未來增長，上調2027至29財年各年non-HKFRS盈測分別5%、6%及5%，目標價由12.53元大幅升至27元，評級「買入」。



中金公司則指，基礎設施方案業務實現盈利，是公司估值重塑的核心因素，將聯想2027/28財年盈利預測上調，維持「跑贏行業」評級，並將目標價上調35%至20元。光大證券亦將聯想評級上調為「買入」，認為基礎設施業務進入利潤釋放周期，AI服務器行業高景氣度將持續帶動公司盈利上行。



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