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29/05/2026 11:52

《中國要聞》市監總局批准發布血管芯片國家標準，明年5月起實施

　　市場監管總局近日批准發布推薦性國家標準《血管芯片通用技術要求》(GB/T 47486-2026)。該標準將於2027年5月1日起正式實施，標誌著中國器官芯片標準體系建設取得重要進展。

　　據悉，血管系統是藥物遞送與疾病進展的核心通道。血管芯片通過微流控技術在體外構建三維脈管網絡，可動態模擬血管灌注、屏障功能及生化代謝等生理過程，已成為創新藥物研發、毒理評估及生物製造等領域的新型生產工具。

　　《血管芯片通用技術要求》主要規定了三方面內容。一是界定了血管芯片的術語，為行業建立統一認知基準。二是對芯片外觀、細胞來源、組件性能、生物性能等作出規範，明確生物相容性、組織形態、屏障功能、細胞活性和功能表徵等關鍵評價指標。三是劃定了透光率、密封性、工作溫度耐受性等相應指標檢測方法，為質量評價提供可操作指引。

　　該標準與此前發布的國家標準《皮膚芯片通用技術要求》形成技術協同，共同推動多器官芯片標準體系建設。該標準的實施將有助於克服動物實驗的種屬差異，推動血管芯片技術從分散探索走向規範應用，為血管芯片的設計研發、生產製造、質量評價提供統一支撐。
《經濟通通訊社29日專訊》

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