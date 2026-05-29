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AH股新聞

29/05/2026 13:51

小紅書打擊金融黑灰產：處置1.6萬個涉「非法境外開戶」「債務重組」違規帳號

　　小紅書昨公布金融領域專項治理最新三項進展。其中，針對近期「因某虎、某途被查抓緊港美股開通分享貼」相關違規行為線索，平台展開專項治理，定位並處置非法誘導跨境投資、炒股等金融領域違規內容等相關違規筆記539條，評論146條，並下線26組「tiger開戶&攻略」等搜索及聯想詞、3個相關話題；平台並將持續對以P圖偽造地址等手段誘導跨境開戶的違規內容進行常態化治理。

　　針對外資投行研報低價倒賣行為，小紅書平台本周已處置相關筆記141篇，處置無資質研報服務帳號和店舖，並凍結132件相關商品。此外，下線「免費獲取外資投行研報渠道」、「投行研報獲取渠道」等侵權聯想搜索詞，並將搜索引導至「投資信息科普解讀」等合規方向。

　　針對非法「債務重組」、「薦股薦基」、「徵信修復」、「虛擬貨幣」等違規內容筆記，小紅書近兩周內共處置違法違規及無金融相關資質營銷帳號共計1.6萬個，並無限期回收多次發布違規內容、屢教不改的帳號的相關權限。已處置的違規筆記中，包括以「緊急聯繫人」名義騙人辦貸款等AB貸黑色產業鏈相關筆記702篇、非法助力網貸筆記627篇。
《經濟通通訊社29日專訊》

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